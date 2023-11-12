В Камышлинском районе мужчину подозревают в незаконном получении пособия по безработице

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Сотрудники органов внутренних дел разъясняют, что лица, находящиеся в статусе безработных, в случае их трудоустройства должны сообщить об этом в Центры занятости населения. В противном случае, таким гражданам грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч.1 ст. 159.2 УК РФ (хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы или принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до четырех месяцев.

Так, по данным участковых уполномоченных полиции пункта полиции по Камышлинскому району МО МВД России «Клявлинский», 60-летний местный житель обратился в Центр занятости населения с заявлением о предоставлении ему государственной услуги по содействию в поиске работы. В связи с отсутствием подходящего места трудоустройства, мужчину признали безработным, его поставили на учет и назначили пособие.

Местного жителя предупредили о том, что в случае трудоустройства, получения заработка (вознаграждения) он обязан сообщить о данном факте в органы службы занятости, а в случае выявления сокрытия указанной информации и получения пособия по безработице обманным путем – его привлекут к уголовной ответственности.

В ходе проверки, сотрудниками полиции установлено, что мужчина, находясь в статусе безработного, заключил договор на трудоустройство и получал в одной из транспортных организаций в течение шести месяцев зарплату и одновременно пособие по безработице. Ущерб государству от противоправных действий злоумышленника составил около 55 тысяч рублей.

В настоящее время злоумышленник снят с регистрационного учета. В отношении него отделом дознания МО МВД России «Клявлинский» возбуждено уголовное дело.