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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Камышлинском районе автомобилистка сбила пешехода

17 октября 2023 13:40
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В Камышлинском районе автомобилистка сбила пешехода

16 октября на территории Самарской области зарегистрировано 16 ДТП, в которых пострадали 16 человек. 

Одно из ДТП произошло в Камышлинском районе. В 15-18 час., женщина-водитель 1984 года рождения, управляла автомобилем ВАЗ 111840. В пути следования возле дома № 40 по ул. Советская, не выбрала скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением автомобиля и  совершила наезд на пешехода 1991 года рождения, после чего скрылась с места ДТП. Женщина-водитель оперативно задержана сотрудниками Госавтоиспекции. С места ДТП пешеход доставлен в медицинское учреждение, назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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