В Калифорнии произошел пожар на одной из самых мощных аккумуляторных электростанций

Пожар произошел на одной из мощнейших в мире аккумуляторных электростанции Мосс-Лендинг в штате Калифорния, жителей округа просят эвакуироваться. Об этом сообщили департамент по реагированию на чрезвычайные ситуации округа Монтерей и местная полиция.
"Пожарные Северного округа реагируют на пожар на электростанции Мосс-Лендинг. В целях предосторожности жителям зон MRY-B047 и MRY-B053 следует закрыть окна/двери/ отключить вентиляционные системы до дальнейших указаний", - говорится в публикации департамента в X.
Полиция также попросила проживающих в этом районе граждан избегать зоны пожара, чтобы дать аварийным машинам возможность проехать.
Департамент по реагированию на чрезвычайные ситуации округа также опубликовал спутниковые снимки, на которых видна охваченная огнем территория.
Мосс-Лендинг - одна из крупнейших аккумуляторных электростанций в мире, ее общая мощность составляет до 750-3 000 МВт·ч, говорится на сайте компании-оператора объекта Vistra.
В настоящее время в Калифорнии бушуют лесные пожары. Они начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода. Общая площадь пожаров в округе превысила 16 тыс. га. Огонь уничтожил более 12,3 тыс. строений, в том числе недвижимость знаменитостей. По последним данным, погибли 25 человек. Экономический ущерб от бушующих в округе Лос-Анджелес пожаров превышает $250 млрд, пишет ТАСС.