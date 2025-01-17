В Калифорнии произошел пожар на одной из самых мощных аккумуляторных электростанций

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Пожар произошел на одной из мощнейших в мире аккумуляторных электростанции Мосс-Лендинг в штате Калифорния, жителей округа просят эвакуироваться. Об этом сообщили департамент по реагированию на чрезвычайные ситуации округа Монтерей и местная полиция.

"Пожарные Северного округа реагируют на пожар на электростанции Мосс-Лендинг. В целях предосторожности жителям зон MRY-B047 и MRY-B053 следует закрыть окна/двери/ отключить вентиляционные системы до дальнейших указаний", - говорится в публикации департамента в X.

Полиция также попросила проживающих в этом районе граждан избегать зоны пожара, чтобы дать аварийным машинам возможность проехать.

Департамент по реагированию на чрезвычайные ситуации округа также опубликовал спутниковые снимки, на которых видна охваченная огнем территория.