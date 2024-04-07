165

В воскресенье, 7 апреля, в историческом центре Самары загорелся жилой дом. Деревянная двухэтажка недалеко от пересечения Арцыбушевской и Рабочей вспыхнула так мощно, что черный столб дыма был виден из разных точек города:

— Сообщение о возгорании на Рабочей, 94 поступило на пульт дежурного в 11.04. Вспыхнули кровля и второй этаж жилого дома. Спасены два человека. Одного из них осматривают врачи скорой. Площадь пожара — 100 квадратных метров, — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Меньше чем через час площадь пожара увеличилась до 120 квадратов. Огонь удалось локализовать к 11.56, пишет 63.ру.