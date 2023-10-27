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В Исаклинском районе в ДТП с большегрузом погиб 18-летний пассажир

27 октября 2023 13:06
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В Исаклинском районе в ДТП с большегрузом погиб 18-летний пассажир

26 октября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 12 человек, один скончался.  

Одно из ДТП произошло в Исаклинском районе. В 19-45 час., 36-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ 330273 двигался по автодороге М5 «Урал». В пути следования на 1147 км при выезде с второстепенной на главную дорогу  совершил столкновение с большегрузом MAN TGS в составе с полуприцепом, под управлением 58-летнего водителя. С места ДТП в медицинское учреждение доставлен водитель ГАЗ 330273, назначено амбулаторное лечение, 18-летний пассажир скончался до приезда скорой помощи.   

Теги: ДТП

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