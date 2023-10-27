В Исаклинском районе на трассе загорелся автомобиль, погиб человек

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В четверг, 26 октября, примерно, а 20:00 на 1143 километре трассы М-5 в Исаклинском районе произошло столкновение автомобилей "Газель" и грузовика МАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, в результате столкновения автомобиль "Газель" загорелся. На месте происшествия погиб один человек. Ещё один человек доставлен в медицинское учреждение.

Прибывшие сотрудники полиции оградили место происшествия и обеспечили беспрепятственный проезд транспорта. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, пишет Волга Ньюс.