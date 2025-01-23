В Исаклинском районе горел жилой дом на площади 60 кв. метров

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Территориальные огнеборцы и добровольная пожарная команда работали на месте пожара.

22 января в 20:10 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в селе Мордово-Аделяково на улице Куйбышева горит дом.

Оперативно на место пожара выдвинулись два пожарных расчета пожарно-спасательной части № 118 и добровольная пожарная команда сельского поселений Большое Микушкино.

Уже на месте пожара, проведя разведку, было установлено, что открытым пламенем горит частный жилой дом на площади 60 квадратных метров.

На тушение пожара незамедлительно были поданы 2 ствола «Б», сформировано одно звено газодымозащитной службы.

В 20:52 была объявлена локализация пожара, в 21:06 - объявлена ликвидация открытого горения, а в 05:30 зафиксирована ликвидация последствий пожара.

При пожаре, к счастью, никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"