В Хворостянском районе горела трава на 1500 кв. метров

119

21 июля в 12 часов 10 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в 5,5 километрах восточнее села Хворостянка.



По прибытии огнеборцы установили, что горит сухая трава на площади 1500 квадратных метров, из-за сильного ветра создавалась угроза распространения.

На борьбу с огнем оперативно были поданы 2 ствола «Б».

В 13 часов 30 минут была объявлена локализация пожара, в 14 часов 30 минут – объявлена ликвидация открытого горения, а 15 часов 5 минут зафиксирована ликвидация последствий пожара.

В тушение пожара принимали участие 6 человек личного состава и 2 единицы основной пожарной техники.

Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"