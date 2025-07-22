В Хворостянском районе горела трава на 1500 кв. метров

21 июля в 12 часов 10 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в 5,5 километрах восточнее села Хворостянка.
По прибытии огнеборцы установили, что горит сухая трава на площади 1500 квадратных метров, из-за сильного ветра создавалась угроза распространения.
На борьбу с огнем оперативно были поданы 2 ствола «Б».
В 13 часов 30 минут была объявлена локализация пожара, в 14 часов 30 минут – объявлена ликвидация открытого горения, а 15 часов 5 минут зафиксирована ликвидация последствий пожара.
В тушение пожара принимали участие 6 человек личного состава и 2 единицы основной пожарной техники.
Погибших и пострадавших, к счастью, нет.
Причина пожара устанавливается.