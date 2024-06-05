В Хворостянском районе администрации сельских поселений обязали установить ударопоглощающее покрытие на детских площадках

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В апреле 2024 года прокуратурой Хворостянского района проведена проверка, в ходе которой установлено, что 13 детских игровых площадок на территориях 10 сельских поселений не имеют ударопоглощающего покрытия, игровому оборудованию требуется обновление окраски.

По результатам проверки прокурором района главам сельских поселений внесены представления, которые оставлены без удовлетворения. В апреле 2024 года прокурором района направлены в суд административные исковые заявления о возложении обязанности на администрации 10 сельских поселений оборудовать игровые площадки ударопоглощающим покрытием и обновить окраску оборудования. Иски рассмотрены и удовлетворены.

Исполнение решений суда взято на контроль прокуратурой района.