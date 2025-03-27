В Хургаде при крушении батискафа погибли пять россиян

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Шесть человек, включая пятерых россиян, погибли при крушении прогулочного батискафа около побережья египетского курорта Хургада, сообщил РИА Новости источник в управлении скорой помощи Египта.

"Среди погибших — пять россиян. Личность еще одного погибшего не установлена", — заявил собеседник агентства.

Источник добавил, что в больницы Хургады поступил 21 пострадавший, среди них 14 россиян, трое египтян, трое граждан Индии и еще один человек, чья личность пока не установлена.

"Туристы, согласно документу, поступили с травмами головы, конечностей, ушибами, трудностями с дыханием", — уточнил он.

Генконсульство России в Хургаде подтвердило информацию о пяти погибших гражданах страны. Там уточнили, что двое из них — дети.

До этого в дипмиссии заявили РИА Новости, что после крушения батискафа спасены 38 россиян, судьба оставшихся пока не известна. В генконсульстве отметили, что 24 человека развезли по отелям, а остальные 14 находятся в больницах.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что сейчас в Хургаде экстренно отменили погружения прогулочных батискафов.

"Согласно неподтвержденным сообщениям, подводное судно столкнулось с рифом и "потеряло давление" на глубине 20 метров, что привело к его затоплению", — добавили в ассоциации.

Фото: pxhere.com