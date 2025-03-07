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Сегодня, 7 марта, утром в 06:12 в городе Октябрьск на улице Ленина загорелся частный жилой дом на площади 70 квадратных метров.

На борьбу с огнем оперативно выехали 3 расчета из пожарно-спасательных частей №№ 106 и 173 Отряда № 37 филиала областного ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», а также добровольная пожарная команда города Октябрьск.

Прибыв на место, пожарные незамедлительно подали на тушение 3 ствола «Б» и сформировали звено газодымозащитной службы.

В 06:37 пожар был локализован, а в 06:52 – объявлена ликвидация открытого горения.

К счастью, при пожаре никто не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"