В Елховском районе автомобилистка пострадала в ДТП

26 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек, 5 погибло.

В Елховском районе в 14:50 на 5 км автомобильной дороги «Самара-Ульяновск» 41-летний водитель, управляя автомобилем Lada Vesta, двигался со стороны села Елховка в направлении села Березовка. В пути следования не уступил дорогу транспортному средству, пользующимуся преимущественным правом проезда перекрестков и допустил столкновение с автомобилем Lada Granta, под управлением 46-летней женщины, которую с места ДТП госпитализировали.