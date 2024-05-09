В ДТП в Волжском погибли водитель и два пассажира

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Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте дорожно-транспортного происшествия в Волжском районе.



По предварительным данным, собранным сотрудниками ГИБДД следует, что в 13:55 час. на 29 км. автодороги «Самара -Пугачёв -Энгельс -Волгоград» произошло столкновение трех транспортных средств. Женщина-водитель 1980 г.р. управляя автомобилем Skoda Rapid двигалась со стороны с. Белозерки. В пути следования, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения (в месте где это не запрещено) и допустила столкновение с автомобилем KIA Rio. После чего автомобиль Skoda Rapid допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF. На месте происшествия погибли водитель и два пассажира автомобиля Skoda Rapid. Прибывшие сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Организованы регулировочно-распорядительные действия. Также на месте работают медики и пожарные-спасатели ПСО 46.