В ДТП в Сызрани пострадали мужчина и две женщины

31 августа на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 человек.

В Сызрани в 16:40 час. 47-летний мужчина, управляя а/м ГАЗ A6BR23, двигался по пер. Волжский со стороны ул. Декабристов в направлении ул. Пристанский спуск. В пути следования на регулируемом перекрестке, при выполнении маневра «поворот налево», водитель не убедился в его безопасности и совершил столкновение с а/м Kia Rio под управлением 37-летнего водителя, который двигался во встречном направлении прямо. В ДТП пострадали пассажиры а/м ГАЗ: 27-летний мужчина отказался от госпитализации, 21-летняя женщина госпитализирована, 29-летней женщине назначено амбулаторное лечение.