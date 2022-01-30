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В ДТП в Сызрани пострадали две женщины

30 января 2022 13:15
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В ДТП в Сызрани пострадали две женщины

29  января на территории региона зарегистрировано 7 ДТП, в которых 2 человека погибло и 11 пострадали. 

Одно из ДТП произошло в 11:50 в городе Сызрань. Водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем «Рено», двигался по ул. Ульяновская г. Сызрань со стороны пер. Берлинского в направлении пер. Достоевского. В районе д.34 по пер. Достоевского не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, в результате чего совершил наезд на стоящее транспортное средство «Опель», под управлением водителя  1989 года рождения. В результате ДТП 43-летняя и 59-летняя женщины - пассажиры автомобиля «Рено» госпитализированы в медицинское учреждение, где им назначено амбулаторное лечение. 

Теги: ДТП

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