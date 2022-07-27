В ДТП в Сызрани один погиб, трое пострадали

44

26 июля на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 12 человек и 1 погиб.

Одно из ДТП произошло в 23:10 в г. Сызрани. 37-летний водитель, управляя автомобилем «Renault Kaptur», двигался по ул. Гаражной в направлении с. Рамено Сызранского района. В пути следования, в районе дома № 29В, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с транспортным средством «Lada Kalina» под управлением 59-летнего водителя. От полученных травм водитель автомобиля «Renault Kaptur» скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. С места происшествия в медицинское учреждение госпитализированы 42-летний пассажир транспортного средства «Renault Kaptur», водитель автомобиля «Lada Kalina» и его 36-летняя женщина-пассажир.