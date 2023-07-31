Я нашел ошибку
Главные новости:
В ДТП в Ставропольском районе погибла девочка 12 лет
В ДТП в Ставропольском районе погибла девочка 12 лет
В Самаре качество работ на улице Шоссейной проверили специалисты и общественники
В Самаре качество работ на улице Шоссейной проверили специалисты и общественники
Тольяттинка вербовала людей в террористическую организацию
Тольяттинка вербовала людей в террористическую организацию
В пятницу, 4 августа, в Самаре пройдет автоматизированное распределение мест в детсадах
В пятницу, 4 августа, в Самаре пройдет автоматизированное распределение мест в детсадах
Самарские организации приглашают к участию во Всероссийском конкурсе «Лучший кейс по охране труда – 2023»
Самарские активисты «Движения Первых» познакомятся с образовательными программами вуза в Мордовии
Самарские активисты «Движения Первых» познакомятся с образовательными программами вуза в Мордовии
«ЭнергосбыТ Плюс» вручил велосипед победителю акции «На дачу с удачей!»
«ЭнергосбыТ Плюс» вручил велосипед победителю акции «На дачу с удачей!»
Участники проекта «Корпорация знаний» обучились социальному проектированию на форуме «iВолга»
Участники проекта «Корпорация знаний» обучились социальному проектированию на форуме «iВолга»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.98
0.96
EUR 99.96
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
4 августа самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
Самарцев приглашают к участию в хакатоне «Креатив на Волге»
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В ДТП в Ставропольском районе погибла девочка 12 лет

31 июля 2023 22:02
168
В ДТП в Ставропольском районе погибла девочка 12 лет

31 июля в 16:55 районе СНТ «Зеленая Даль 1» столкнулись два автомобиля — ВАЗ-2107 и ВАЗ-2114.

Судя по опубликованным полицией фотографиям с места происшествия, сила удара была такой, что от ВАЗ-2114 мало что осталось. Машина вылетела на обочину, крыша практически оторвана. Складывается ощущение, будто автомобиль разрезало попола, пишет Обоз.инфо.

Маленькая пассажирка ВАЗ-2114, 12-летняя девочка, погибла на месте.

Сейчас на месте происшествия работает полиция, выясняя обстоятельства аварии. Сотрудники ведомства уже успели проверить водителя второй машины на состояние алкогольного опьянения– он оказался трезв.

Фото: облМВД

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
30 июля 2023, 16:53
В Самаре молодая автомобилистка сбила пешехода
От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения девушка отказалась. Происшествия
349
В Самаре в ДТП с машиной скорой помощи пострадали женщина и мальчик
29 июля 2023, 10:55
В Самаре в ДТП с машиной скорой помощи пострадали женщина и мальчик
Авария произошла на Ракитовском шоссе. Происшествия
843
Водитель сбил пятилетнего ребенка в Большечерниговском районе
28 июля 2023, 13:00
Водитель сбил пятилетнего ребенка в Большечерниговском районе
Он пересекал проезжую часть на детском самокате. Происшествия
481
В центре внимания
В пятницу, 4 августа, в Самаре пройдет автоматизированное распределение мест в детсадах
31 июля 2023  20:18
В пятницу, 4 августа, в Самаре пройдет автоматизированное распределение мест в детсадах
175
Дмитрий Азаров помог самарским бойцам 43 полка получить долгожданный отпуск
31 июля 2023  17:14
Дмитрий Азаров помог самарским бойцам 43 полка получить долгожданный отпуск
215
В Самаре обсудили ход реализации национальных проектов на территории города
31 июля 2023  15:31
В Самаре обсудили ход реализации национальных проектов на территории города
299
В Самарской области начинается прием заявок для участия в общественной акции «Народное признание»
31 июля 2023  14:42
В Самарской области начинается прием заявок для участия в общественной акции «Народное признание»
277
На площади Славы в Самаре начинает работу цифровая фотовыставка «Жигулевская кругосветка на современных морских каяках 2023»
31 июля 2023  14:37
На площади Славы в Самаре начинает работу цифровая фотовыставка «Жигулевская кругосветка на современных морских каяках 2023»
1010
Весь список