В ДТП в Ставропольском районе погибла девочка 12 лет

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31 июля в 16:55 районе СНТ «Зеленая Даль 1» столкнулись два автомобиля — ВАЗ-2107 и ВАЗ-2114.

Судя по опубликованным полицией фотографиям с места происшествия, сила удара была такой, что от ВАЗ-2114 мало что осталось. Машина вылетела на обочину, крыша практически оторвана. Складывается ощущение, будто автомобиль разрезало попола, пишет Обоз.инфо.

Маленькая пассажирка ВАЗ-2114, 12-летняя девочка, погибла на месте.

Сейчас на месте происшествия работает полиция, выясняя обстоятельства аварии. Сотрудники ведомства уже успели проверить водителя второй машины на состояние алкогольного опьянения– он оказался трезв.

Фото: облМВД