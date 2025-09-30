Я нашел ошибку
В соревнованиях участвовали представители 16 стран и 32 регионов России - всего более 1300 спортсменов.
Андрей Фадеев и Анастасия Кузнецова из Самарской области- призеры международных соревнований по киокусинкай
Возбуждено уголовное дело.
В Самаре полицейские задержали женщину-водителя иномарки за хранение наркотиков
Самым юным участникам дорожного движения полицейские в игровой форме рассказали о значении сигналов светофора и дорожных знаков.
Сотрудники ГАИ СО продолжают проводить профилактические встречи с подрастающим поколением
Данила Касимов завоевал две серебряные медали в синхронных прыжках.
Тольяттинец Дмитрий Нартов - победитель этапа Кубка мира по прыжкам на батуте
В ГД рассказали, какие выплаты ждут пенсионеров ко Дню пожилого человека
В ГД рассказали, какие выплаты ждут пенсионеров ко Дню пожилого человека
сортировщики стали самой востребованной вахтовой профессией для студентов
Сортировщики стали самой востребованной вахтовой профессией для студентов
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
Вчера вечером в Безенчукском районе загорелся дом
Вчера вечером в Безенчукском районе загорелся дом
Мероприятия
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Оксаны Стоговой
В Самаре пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
В ДТП в Самарской области за день пострадали два малолетних велосипедиста

30 сентября 2025 09:53
155
В ДТП в Самарской области за день пострадали два малолетних велосипедиста

29 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 человек. 

В Кировском районе г. Самары в 12:20 26-летний водитель, управляя автомобилем Kia Rio, двигался по прилегающей территории, со стороны 18км. Московского шоссе, в направлении Ракитовского шоссе. В районе строения № 27 по Московскому шоссе 18 км., допустил наезд на 8-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на велосипеде по пешеходному переходу. Несовершеннолетнему назначено амбулаторное лечение.

А в Автозаводском районе г. Тольятти в 14:00 52-летний водитель, управляя автомобилем Lada Vesta, двигался по парковке торгового центра. В районе дома № 23 А по проспекту Степана Разина, допустил наезд на 13-летнего мальчика, который, не спешившись, пересекал проезжую часть. Несовершеннолетнему назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

В нацпарке Самарская Лука автомобилистка врезалась в дерево
29 сентября 2025, 11:23
В нацпарке Самарская Лука автомобилистка врезалась в дерево
Ей рекомендовано амбулаторное лечение.
279
В Чапаевске четырехлетний ребенок попал под машину
28 сентября 2025, 13:40
В Чапаевске четырехлетний ребенок попал под машину
Он перебегал проезжую часть в неположенном месте.
599
В Самаре водитель сбил 20-летнюю девушку
28 сентября 2025, 13:33
В Самаре водитель сбил 20-летнюю девушку
Пешеходу назначено амбулаторное лечение.
967
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
130
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
217
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
30 сентября 2025  10:51
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
149
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
29 сентября 2025  13:59
В Самаре в октябре завершается сезон работы садово-дачных автобусных маршрутов
343
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
29 сентября 2025  13:25
Царство вкуса: в Самаре два дня проходил Гастрофест: ФОТО
496
