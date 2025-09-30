В ДТП в Самарской области за день пострадали два малолетних велосипедиста

155

29 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 человек.

В Кировском районе г. Самары в 12:20 26-летний водитель, управляя автомобилем Kia Rio, двигался по прилегающей территории, со стороны 18км. Московского шоссе, в направлении Ракитовского шоссе. В районе строения № 27 по Московскому шоссе 18 км., допустил наезд на 8-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на велосипеде по пешеходному переходу. Несовершеннолетнему назначено амбулаторное лечение.

А в Автозаводском районе г. Тольятти в 14:00 52-летний водитель, управляя автомобилем Lada Vesta, двигался по парковке торгового центра. В районе дома № 23 А по проспекту Степана Разина, допустил наезд на 13-летнего мальчика, который, не спешившись, пересекал проезжую часть. Несовершеннолетнему назначено амбулаторное лечение.