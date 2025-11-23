В ДТП в Самаре пострадали пассажиры: женщина и мальчик

169

22 ноября на территории Самарской области зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало одиннадцать человек, среди которых один является несовершеннолетним.

Так, одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в Кировском районе Самары. В 12:00 час. 62-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan Terrano, выезжал с прилегающей территории с левым поворотом на улицу Стара-Загора в направлении проспекта Кирова. В пути следования, напротив дома №181, допустил столкновение с автомашиной LADA Vesta, под управлением 41-летнего мужчины, движущейся по улице Стара-Загора со стороны проспекта Кирова в направлении улицы Георгия Димитрова. Пассажирам отечественного автомобиля - 41-летней женщине и 12-летнему мальчику назначено амбулаторное лечение.