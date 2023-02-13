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В ДТП в Самаре пострадали две пассажирки

13 февраля 2023 11:00
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В ДТП в Самаре пострадали две пассажирки

12 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 6 человек. 

Одно из ДТП произошло в 23:30 в Красноглинском районе Самары. Вдитель 2000 года рождения, управляя автомобилем «Lada Granta», следовал по Красноглинскому шоссе в п. Мехзавод. Напротив дома № 20 по 15 кварталу п. Мехзавод, при выполнении поворота налево на зеленый сигнал светофора, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Kia Rio» под управлением водителя 1975 года рождения.

Две женщины пассажирки автомобиля «Lada Granta» – 35 и 20 лет – доставлены в медицинское учреждение.

Теги: ДТП

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