В ДТП в Самаре пострадали две пассажирки

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12 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в 23:30 в Красноглинском районе Самары. Вдитель 2000 года рождения, управляя автомобилем «Lada Granta», следовал по Красноглинскому шоссе в п. Мехзавод. Напротив дома № 20 по 15 кварталу п. Мехзавод, при выполнении поворота налево на зеленый сигнал светофора, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Kia Rio» под управлением водителя 1975 года рождения.

Две женщины пассажирки автомобиля «Lada Granta» – 35 и 20 лет – доставлены в медицинское учреждение.