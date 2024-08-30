В ДТП в Кинель-Черкасском районе пострадал подросток-мотоциклист

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29 августа на территории региона зарегистрировано 13 ДТП, в которых пострадали 11 человек.

Одно из ДТП произошло в 12:55 час. в Кинель-Черкасском районе. 34-летний водитель, находясь за рулем автомашины Газель, двигался по ул. Элеваторской с. Тимашево. В пути следования, начал маневр разворота с правой обочины, выполняя который не уступил дорогу движущемуся в попутном направлении мотоциклу Stels под управлением 16-летнего подростка без права управления транспортным средством, и допустил столкновение с ним. С места ДТП подросток госпитализирован.