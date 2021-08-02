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В ДТП с туристическим автобусом на юге Турции погибли четыре человека: туристы, пострадавшие в ДТП, были из Самарской области

2 августа 2021 21:19
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По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением.

По меньшей мере четыре гражданина России погибли, пятеро пострадали в результате ДТП в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции. Об этом сообщили в компании "Интурист", передает ТАСС.

Ранее о ДТП сообщил телеканал TRT, а представитель генконсульства РФ в Анталье рассказал о трех погибших.

"2 августа в районе Манавгата около 18:00 (время совпадает с мск - прим. ТАСС) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившегося в аэропорт группу из 22 российских туристов, завершавших отдых в Анталье. В результате аварии погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения. Двое из них находятся в реанимационном отделении. Все пострадавшие доставлены в местные больницы для получения первой медицинской помощи и дополнительного осмотра. Сотрудник генконсульства выехал к месту аварии для выяснения ситуации и обстоятельств ДТП", - сказал представитель генконсульства РФ в Анталье.

В дипмиссии добавили, что, "по предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось".

Во время ДТП в Турции в автобусе находились 22 российских туриста, среди них девять детей, сообщили в пресс-службе компании "Интурист".

"2 августа на главном шоссе в районе Манавгата в результате ДТП перевернулся автобус, следовавший из поселка Конаклы в аэропорт Антальи. В автобусе находились 22 российских туриста, среди них 9 детей", - сообщили в компании. "Интурист" открыл "горячую линию" в связи с ДТП. 

"Сотрудники принимающего офиса "Интуриста" в Анталье находятся на месте ДТП. Пострадавшим была оказана вся необходимая помощь. Принимающий офис "Интуриста" проинформировал консульство Российской Федерации в Анталье. Туристы должны были вылетать рейсом ZF 6394 в Самару в 21:50. Для родственников пострадавших открыта горячая линия. Номер: +905383933451. Выплаты компенсаций осуществляет страховая компания "Ресо-гарантия", - сообщили в компании.

По данным компании, в четырех больницах находится 16 человек, пострадавших в ДТП. Все российские туристы, пострадавшие в ДТП, были из Самарской области, сообщили в "Интуристе".

Теги: автобус Акценты В центре внимания ДТП туристы Турция

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