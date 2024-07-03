В ДТП с мотороллером в Самарской области пострадала 15-летняя девочка

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2 июля зарегистрировано 10 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в Камышлинском районе. В 17-50 час., водитель 2008 года рождения управляя мотороллером «Муравей», не зарегистрированном в установленном порядке, двигаясь по второстепенной дороге с. Старая Балыкла в направлении с. Новая Балыкла, не выполнил требования дорожного знака 2.4, выехал на автодорогу Похвистнево-Клявлино-Старая Балыкла 44км, где совершил столкновение с автомобилем Lada Largus в составе с автоприцепом «Спутник 850701», под управлением 33-летнего водителя. С места ДТП госпитализирована 15-летняя пассажир мотороллера, водителю мотороллера назначено амбулаторное лечение.