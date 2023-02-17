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В ДТП с большегрузом в Сызранском районе в снегопад пострадали двое

17 февраля 2023 11:35
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В ДТП с большегрузом в Сызранском районе в снегопад пострадали двое

16 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали 19 человек, погибли двое. 

Одно из ДТП произошло в Сызранском районе. В 20:20 39-летний водитель, управляя автомобилем «ГАЗ 2752», двигаясь в условиях снегопада по а/д М-5 «Урал» со стороны г. Самара в сторону г. Москва, на 870 км указанной автодороги допустил выезд на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем «Scania», под управлением водителя 1973 года рождения, который двигался во встречном направлении. С места ДТП госпитализированы водитель и 33-летняя женщина - пассажир «ГАЗ 2752».

Теги: ДТП

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