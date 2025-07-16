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В ДТП на трассе Самара — Большая Черниговка погибла женщина

16 июля 2025 20:57
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В ДТП на трассе Самара — Большая Черниговка погибла женщина

Вечером 15 июля недалеко от поселка Самарский в Волжском районе, на трассе Самара — Большая Черниговка, столкнулись грузовой и легковой автомобили. В аварии погибла женщина 1969 года, управлявшая легковым автомобилем.

В 19.50 для деблокирования погибшей на место происшествия оперативным дежурным был направлен Поисково-спасательный отряд Самарской области. Спасательные работы проводились во взаимодействии с пожарными-спасателями ПСЧ №128 ПСО №46 противопожарной службы Самарской области. В 21.40 работы на месте происшествия были окончены.

Теги: ДТП

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