В ДТП на территории Безенчукского района пострадали двое

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11 августа на территории Безенчукского района на 4 километре автодороги Самара – Волгоград – Осинки – Безенчук вечером произошло дорожно-транспортное происшествие.

К месту аварии была направлена пожарно-спасательная часть № 115 Отряда № 44 в количестве 3 человек, а также сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

По прибытии, в 21:00, было установлено, что произошел съезд в кювет автомобиля Kia Rio.

Пожарные – спасатели во время аварийно-спасательных работ отключили аккумуляторные батареи.

Двое пострадавших госпитализированы с места ДТП в Центральную городскую больницу города Чапаевск.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"