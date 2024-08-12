В ДТП на территории Безенчукского района пострадали двое

11 августа на территории Безенчукского района на 4 километре автодороги Самара – Волгоград – Осинки – Безенчук вечером произошло дорожно-транспортное происшествие.
К месту аварии была направлена пожарно-спасательная часть № 115 Отряда № 44 в количестве 3 человек, а также сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.
По прибытии, в 21:00, было установлено, что произошел съезд в кювет автомобиля Kia Rio.
Пожарные – спасатели во время аварийно-спасательных работ отключили аккумуляторные батареи.
Двое пострадавших госпитализированы с места ДТП в Центральную городскую больницу города Чапаевск.
По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.
Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"