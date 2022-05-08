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В четырех районах Красноярского края ликвидированы масштабные пожары

8 мая 2022 11:58
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В четырех районах Красноярского края ликвидированы масштабные пожары

В четырех районах Красноярского края ликвидированы масштабные пожары, вызванные сильным ветром, сообщили в Главном управлении МЧС по региону. Площадь, пройденная огнем в Боготольском, Козульском, Шарыповском и Абанском районах края превысила 3 тысячи 700 кв. м. Продолжается ликвидация возгораний в 10 районах края. Всего в тушении пожаров задействована группировка из более 2 тыс. человек и 548 единиц техники. В огне пострадало более 800 строений.

Накануне в регионе из-за неосторожного обращения с огнем и замыканий, вызванных ветром до 40 м/с, произошло 273 пожара в 18 муниципальных образованиях. 19 человек пострадали, 14 из них госпитализированы, в том числе шестеро пожарных. Погибли семь человек, возбуждены уголовные дела.

Накануне Владимир Путин выслушал доклады о мерах по ликвидации природных пожаров губернатора Красноярского края Александра Усса и исполняющего обязанности главы МЧС Александра Чуприяна. Президент поручил принять все меры по оказанию помощи родным и близким погибших, а также потерявшим жильё, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает радио Маяк.

Теги: МЧС Пожар

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