В Челно-Вершинском районе задержали мужчину, который хранил марихуану в мешке

159

Сотрудникам полиции ОМВД России по Челно-Вершинскому району поступила оперативная информация о том, что ранее судимый 30-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.



С целью проверки сведений оперативники выехали по месту жительства мужчины и в присутствии понятых, провели осмотр его жилища и на веранде в шкафу обнаружили и изъяли белый мешок, в котором находилось высушенное измельченное растение с характерным запахом наркотического средства.



Согласно заключению эксперта, изъятая смесь светло-зеленого цвета является марихуаной, общей массой более 34 грамм, что является значительным размером.



Как установили полицейские, хозяин дома собрал растения на пустыре, за домом и высушил для собственного употребления, без цели сбыта.



Санкция статьи предусматривает максимальное наказание лишением свободы до трех лет. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.