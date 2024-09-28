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В Челно-Вершинском районе задержали мужчину, который хранил марихуану в мешке

28 сентября 2024 10:53
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В Челно-Вершинском районе задержали мужчину, который хранил марихуану в мешке

Сотрудникам полиции ОМВД России по Челно-Вершинскому району поступила оперативная информация о том, что ранее судимый 30-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

С целью проверки сведений оперативники выехали по месту жительства мужчины и в присутствии понятых, провели осмотр его жилища и на веранде в шкафу обнаружили и изъяли белый мешок, в котором находилось высушенное измельченное растение с характерным запахом наркотического средства.

Согласно заключению эксперта, изъятая смесь светло-зеленого цвета является марихуаной, общей массой более 34 грамм, что является значительным размером.

Как установили полицейские, хозяин дома собрал растения на пустыре, за домом и высушил для собственного употребления, без цели сбыта.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание лишением свободы до трех лет. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Теги: Стоп Наркотик

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