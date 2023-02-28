В Челно-Вершинском районе в ДТП попала 19-летняя автомобилистка, четверо пострадавших

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27 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в 08:45 час. в Челно-Вершинском районе. 19-летняя водитель, находясь за рулем автомашины «LADA GRANTA», двигалась по автодороге «Челно-Вершины-Каменный Брод» в направлении с. Каменный Брод. В пути следования, на 15 км. данной автодороги, нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с транспортным средством «ВАЗ 11113» под управлением 68-летнего водителя. В медицинское учреждение доставлены оба водителя и две женщины-пассажира 1948 и 1956 г.р. автомобиля «ВАЗ 11113».