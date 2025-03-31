В Челно-Вершинском районе произошло возгорание сухой травы на 600 кв. метрах

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30 марта в 13:32 в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что горит сухая трава на окраине села Краснояриха.

На место происшествия были направлены пожарно-спасательная часть № 112 Отряда № 42 и добровольная пожарная команда села Краснояриха.

По прибытии было установлено, что площадь горения составляет 600 квадратных метров.

Оперативно на тушение были поданы 2 ствола «Б» и один пожарный ранец. Локализация пожара была объявлена в 13:48, ликвидация открытого горения в 15:15 и полная ликвидация пожара произошла в 15:16.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"