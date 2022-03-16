В Чапаевске ребенок попал под машину

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15 марта на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 11 человек. У участников дорожно-транспортных происшествий признаков опьянения не обнаружено.

Одно из ДТП в 18:10 в Чапаевске. Водитель 1999 года рождения (стаж вождения менее года), управляя автомобилем «GEELLY EMGRAND», напротив д. 17 по ул. Орджоникидзе совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2015 года рождения. Тот переходил проезжую часть вне пешеходного перехода справа налево по ходу движения автомобиля без сопровождения взрослого, световозвращающие элементы на одежде отсутствовали. Пешеход госпитализирован.