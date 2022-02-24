В Чапаевске приставы остановили «маршрутку», в которой ехал разыскиваемый алиментщик

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Скрывающегося от судебных приставов должника по алиментам установили в ходе совместного мероприятия с Госавтоинспекцией. За неуплату алиментов его ждет 20 часов обязательных работ.

В отделении судебных приставов г. Чапаевска на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с жителя города свыше 300 тысяч рублей на содержание несовершеннолетнего ребенка. Обеспечивать сына вплоть до совершеннолетия мужчину обязал суд.

Зная о своих обязательствах, должник не стремился к их исполнению. Своему ребенку денежные средства мужчина не перечислял, официально не трудоустраивался и от судебных приставов скрывался. Сотрудниками Службы в отношении алиментщика было заведено разыскное дело.

В ходе проведения совместного рейдового мероприятия сотрудниками ГИБДД была остановлен пассажирский микроавтобус. В результате проведения проверки судебными приставами было установлено, что среди пассажиров находится разыскиваемый должник по алиментам. Мужчину доставили в отделение, где в отношении него был составлен административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд признал мужчину виновным в административном правонарушении и назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов.

Теперь мужчине предстоит отбыть наказание и приступить к оплате алиментов. В противном случае он может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».