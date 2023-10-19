В Чапаевске пожарные спасли из горящего дома 35 человек, 9 из которых — дети

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Самарским пожарным удалось предотвратить трагедию. Они спасли из горящего дома 35 человек, 9 из которых — дети. Выбраться самостоятельно жильцы не могли: едкий дым и жуткое пламя не давали им пробраться к выходу.

— Сообщение о ЧП на Щорса, 3 в Чапаевске поступило на пульт дежурного около 15:00 во вторник, 17 октября. Там загорелась квартира. Пламя объяло 20 квадратных метров, — рассказали в областном МЧС.

Всех жильцов со второго по пятый этаж эвакуировали с помощью дыхательных масок и пожарных лестниц, пишет 63.ру.