В Чапаевске погиб человек в ДТП с грузовой «Газелью»

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Утром в субботу, 7 декабря, в Чапаевске произошло смертельное ДТП. Подробности рассказали сотрудники Госавтоинспекции.

— По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, сегодня в 04:20 на 99-м километре автодороги Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград водитель «Лада Гранта» 1988 года рождения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Газель Некст» под управлением водителя 1976 года рождения, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Водитель легкового автомобиля погиб на месте. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП, пишет 63.ру.