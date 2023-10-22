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В Чапаевске иномарка врезалась в столб и перевернулась

22 октября 2023 12:34
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В Чапаевске иномарка врезалась в столб и перевернулась

21 октября на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 11 человек.

Одно из ДТП произошло в Чапаевске. На 0,25 км а/д «Самара – Волгоград - Чапаевск-2»  примерно в 13:15 час. 39-летний водитель, управляя автомобилем Kia Rio, двигался со стороны г. Чапаевск. В пути следования выбрал скорость, не обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства, допустил съезд на правую обочину, где совершил наезд на опору дорожного знака и опрокинулся. По данным сотрудников полиции, имеющий 21-летний водительский стаж водитель с 18.10.2022 года по настоящее время к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался 15 раз. От госпитализации мужчина отказался.

Теги: ДТП

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