В Большой Глушице пьяный на мопеде врезался в бордюр

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21 марта текущего года мужчина 1988 года рождения, двигаясь на мопеде Skif 50, у дома №62 по улице Советская села Большая Глушица не справился с управлением транспортным средством и наехал на бордюр.

Полицейские, прибывшие для оформления ДТП, убедились, что водитель не нуждается в медицинской помощи, опросили мужчину по обстоятельствам, выявили у него признаки опьянения, отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что он ответил категорическим отказом, пояснив, что выпивал и не видит смысла тратить время.

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, мопед поместили на специализированную стоянку.

Сотрудниками полиции установлено, что мужчина в апреле 2023 года уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Тогда суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишил права управления транспортными средствами на 1 год и 5 месяцев. Соответствующих выводов мужчина не сделал и вновь совершил противоправное деяние.

Возбуждено уголовное дело.