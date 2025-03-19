в Большечерниговском районе загорелся прицеп большегрузного автомобиля

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В 6 часов 11 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 170 километре автодороги Большая Черниговка - Самара.

К месту вызова был направлен расчет пожарно-спасательной части № 133 в составе 4 человек личного состава на одной единице техники. По прибытии было установлено, что произошло возгорание колеса при движении автомобиля Volvo с последующим распространением пожара на прицеп. Незамедлительно на тушение был подан 1 ствол «Б». К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"