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В Большечерниговском районе загорелся прицеп большегрузного автомобиля

19 марта 2025 10:44
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в Большечерниговском районе загорелся прицеп большегрузного автомобиля

В 6 часов 11 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 170 километре автодороги Большая Черниговка - Самара.
К месту вызова был направлен расчет пожарно-спасательной части № 133 в составе 4 человек личного состава на одной единице техники. По прибытии было установлено, что произошло возгорание колеса при движении автомобиля Volvo с последующим распространением пожара на прицеп. Незамедлительно на тушение был подан 1 ствол «Б». К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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