В Большечерниговском районе тушили возгорание надворных построек на 160 кв. м

160

В понедельник в 23:30 в селе Большая Черниговка на улице Пушкина произошел пожар. Оперативно на место вызова выехали огнеборцы в количестве 11 человек на 4 единицах пожарной техники.

Уже на месте было установлено, что открытым пламенем горят надворные постройки (сараи) на площади 160 квадратных метров, существует угроза распространения огня на соседние строения, был объявлен ранг пожара № 1.

На тушение огня были поданы 5 стволов «Б», создано звено газодымозащитной службы.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных-спасателей в 23:54 была объявлена локализация пожара, в 01:04 –ликвидация открытого горения.

К счастью, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"