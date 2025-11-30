Я нашел ошибку
В Доме молодёжных организаций Новокуйбышевска прошёл профилактический форум «Мы против!».
частичную занятость мамам в декрете предлагали почти в 2 раза чаще
В Большечерниговском районе машина перевернулась в кювет, водитель сбежал, пассажир пострадал
в России могут запретить входящие звонки с иностранных номеров
Аферисты начали создавать поддельные сайты Госуслуг и Минобрнауки
Самая яркая комета XX века сблизится с Землей через 2365 лет
73% самарцев одобряют празднование Дня матери
Перед Новым годом мошенники продают россиянам «икорный суп» вместо икры
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В Большечерниговском районе машина перевернулась в кювет, водитель сбежал, пассажир пострадал

133
В Большечерниговском районе машина перевернулась в кювет, водитель сбежал, пассажир пострадал

29 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6 человек.

В Большечерниговском районе полицейские оперативно задержали водителя, скрывшегося с места ДТП. Во время задержания он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует: в 05:55 водитель 1985 года рождения, управляя а/м Mitsubishi Pajero, двигался по ул. Аэродромной со стороны ул. Шоссейной в направлении ул. Зеленой села Большая Черниговка. В пути следования он нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в кювет, где автомобиль опрокинулся. Мужчина после случившегося скрылся, с места дорожно-транспортного происшествия госпитализирован пассажир 1982 года рождения.

Новости по теме
В Самаре в Октябрьском районе водитель сбил 20-летнюю девушку
29 ноября 2025, 13:00
В Самаре в Октябрьском районе водитель сбил 20-летнюю девушку
Пострадавшая в аварии переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте. Пешеход с места ДТП госпитализирована. Происшествия
1386
На Мехзаводе в Самаре автомобилистка сбила 15-летнего пешехода
29 ноября 2025, 11:56
На Мехзаводе в Самаре автомобилистка сбила 15-летнего пешехода
28 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек.  Происшествия
1516
В Тольятти авто влетело под погрузчик, водитель чудом выжила
28 ноября 2025, 12:39
В Тольятти авто влетело под погрузчик, водитель чудом выжила
27 ноября на территории Самарской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало семь человек. Происшествия
1541
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил матерей Самарской области
30 ноября 2025  09:56
Вячеслав Федорищев поздравил матерей Самарской области
159
Губернатор обсудил с матерями участников СВО вопросы поддержки. Во время встречи был поднят особый вопрос - увековечение памяти погибших бойцов – участников СВО. 
28 ноября 2025  17:46
Вячеслав Федорищев в преддверии Дня матери встретился с мамами участников СВО
1808
В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
28 ноября 2025  14:08
В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
1636
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
28 ноября 2025  10:13
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
1675
В четверг, 27 ноября, в Самаре на строящейся станции метро «Театральная» завершена проходка правого перегонного тоннеля. Данный этап, являющийся одним из важнейших и наиболее сложных в строительстве метрополитена, выполнен с опережением установленных срок
27 ноября 2025  16:19
Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин приняли участие в досрочном завершении проходки правого перегонного тоннеля на станции «Театральная» в Самаре
3040
