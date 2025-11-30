В Большечерниговском районе машина перевернулась в кювет, водитель сбежал, пассажир пострадал

29 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6 человек.

В Большечерниговском районе полицейские оперативно задержали водителя, скрывшегося с места ДТП. Во время задержания он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует: в 05:55 водитель 1985 года рождения, управляя а/м Mitsubishi Pajero, двигался по ул. Аэродромной со стороны ул. Шоссейной в направлении ул. Зеленой села Большая Черниговка. В пути следования он нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в кювет, где автомобиль опрокинулся. Мужчина после случившегося скрылся, с места дорожно-транспортного происшествия госпитализирован пассажир 1982 года рождения.