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В больницах Москвы остаются 60 человек после теракта в «Крокусе»

27 марта 2024 10:15
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В больницах Москвы остаются 60 человек после теракта в «Крокусе»

В больницах Москвы после теракта в «Крокус Сити Холле» остаются 60 человек, 34 уже выписаны. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин 27 марта, пишут "Известия".

«Всего в московские больницы поступили 94 человека. 34 уже выписаны, и сегодня на лечении находятся 60 человек. Почти в три раза уменьшилось количество пациентов в крайне тяжёлом состоянии. Ни один из поступивших в тяжёлом состоянии не был потерян. Больше 7700 человек пришли, чтобы сдать для пострадавших донорскую кровь», — написал он в Telegram.

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