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В Богатовском районе загорелась кабина грузового автомобиля ГАЗ-53

24 марта 2025 12:27
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 в Богатовском районе загорелась кабина грузового автомобиля ГАЗ-53

24 марта в 9 часов 1 минуту диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о возгорании автомобиля. Оперативно к месту вызова были направлены дежурный караул пожарно-спасательной части № 117 Отряда 15, сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

По прибытии, в 9 часов 4 минуты, было установлено, что на автодороге Кинель – Богатое – Борское вблизи села Богатое горит кабина грузового автомобиля ГАЗ-53.
На тушение оперативно был подан 1 ствол «Б».
Пострадавших, к счастью, нет.
По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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