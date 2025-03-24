 в Богатовском районе загорелась кабина грузового автомобиля ГАЗ-53

149

24 марта в 9 часов 1 минуту диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о возгорании автомобиля. Оперативно к месту вызова были направлены дежурный караул пожарно-спасательной части № 117 Отряда 15, сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

По прибытии, в 9 часов 4 минуты, было установлено, что на автодороге Кинель – Богатое – Борское вблизи села Богатое горит кабина грузового автомобиля ГАЗ-53.

На тушение оперативно был подан 1 ствол «Б».

Пострадавших, к счастью, нет.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"