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В Богатовском районе Самарской области в результате ДТП был поврежден газопровод

12 ноября 2021 13:56
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в Богатовском районе Самарской области в результате ДТП был поврежден газопровод

В пятницу, 12 ноября, в Богатовском районе Самарской области в результате ДТП был поврежден газопровод, сообщает региональная прокуратура.

Около 6:10 около с. Съезжее водитель грузовика съехал с дороги и врезался в газопровод высокого давления. После этого автомобилист скрылся.

В результате приостановлено газоснабжение четырех населенных пунктов: сел Виловатое, Съезжее, Андреевка, Максимовка. Без газа остаются более 1 тыс. частных домов.

Аварийная бригада газовой службы устраняет порыв.

На место происшествия выехал прокурор Богатовского района Александр Коробов. Прокуратура контролирует ход и результаты проверки, организованной полицией, а также проведение восстановительных работ, пишет Волга Ньюс.

Теги: ДТП

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