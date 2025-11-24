В Богатовском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, пострадали двое

94

Сегодня, 24 ноября, в 8:20 в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что на автодороге «Кинель-Богатое-Борское» произошло дорожно-транспортное происшествие. К месту вызова незамедлительно выдвинулись личный состав пожарно-спасательной части № 117 Отряда № 15, а также сотрудники территориальной Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

По прибытии на место происшествия было установлено, что произошло лобовое столкновение легковых автомобилей ВАЗ 2121 «Нива» и Lada Granta. В результате дорожной трагедии, к сожалению, пострадали два человека. В ходе аварийно-спасательных работ личный состав оказал помощь пострадавшим, отключил аккумуляторные батареи автомобилей и произвел стабилизацию транспортных средств.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"