В Самаре введут новые правила перемещения автомобилей для уборки снега
В Самаре продолжат обновлять инфраструктуру электротранспорта
Обновленный мост через реку Черную в Волжском районе скоро откроется
В самарском Росреестре прошла лекция Общества «Знание» на тему защиты от мошенников
В Самарской области разворачивается битва концессионеров за магистраль «Центральная»
В Богатовском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, пострадали двое
Два пожара вчера произошли в Похвистневском районе: горели бани
Архитектуру будущего обсудили в Тюмени, участвовали самарцы
Билайн назвал три схемы телефонного мошенничества, наиболее популярные этой осенью
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Богатовском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, пострадали двое

24 ноября 2025 12:21
94
В Богатовском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, пострадали двое

Сегодня, 24 ноября, в 8:20 в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что на автодороге «Кинель-Богатое-Борское» произошло дорожно-транспортное происшествие. К месту вызова незамедлительно выдвинулись личный состав пожарно-спасательной части № 117 Отряда № 15, а также сотрудники территориальной Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

По прибытии на место происшествия было установлено, что произошло лобовое столкновение легковых автомобилей ВАЗ 2121 «Нива» и Lada Granta. В результате дорожной трагедии, к сожалению, пострадали два человека. В ходе аварийно-спасательных работ личный состав оказал помощь пострадавшим, отключил аккумуляторные батареи автомобилей и произвел стабилизацию транспортных средств.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: ДТП

