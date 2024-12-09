В Богатовском районе открытым пламенем горел гараж с автомобилем внутри

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8 декабря в 17 часов 1 минуту диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в поселке Заливной на улице Дорожной горит гараж.

По прибытии было установлено, что открытым пламенем горит гараж на площади 50 квадратных метров, в котором находится автомобиль Opel Astra. Для тушения была проложена 1 магистральная линия, поданы 2 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы.

В 17 часов 20 минут пожар был локализован, а в 18 часов 43 минуты - объявлена полная ликвидация последствий пожара.

В тушении принимали участие 8 человек личного состава. Благодаря слаженной и профессиональной работе пожарных-спасателей удалось избежать распространения огня на жилое строение.

Пострадавших, к счастью, нет. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"