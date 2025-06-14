В Безенчукском районе в ДТП погиб водитель стоявшего скутера

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13 июня на территории Самарской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало пять человек, еще пятеро - погибли.

Одно из ДТП произошло в Безенчукском районе. В 17:20 48-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Corolla, двигалась по 5 км автодороги «Самара-Волгоград-Осинки-Безенчук» со стороны Самары в направлении поселка Осинки. В пути следования нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустила наезд на скутер Racer, под управлением 67-летнего мужчины, который стоял на обочине. Водитель скутера скончался.