В Безенчукском районе пожарные тушили баню

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30 апреля в 21 час 28 минут на пункт связи поступило сообщение о том, что на улице Куйбышева в селе Владимировка горит баня. По прибытии к месту пожара было установлено, что горит баня на площади 40 квадратных метров. В 22 часа 15 минут была объявлена ликвидация открытого горения. В тушении пожара принимали участие 7 человек личного состава и 3 единицы техники. На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б», работало звено газодымозащитной службы. К счастью, никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"