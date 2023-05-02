В Безенчукском районе машина врезалась в шину трактора, пострадала девушка

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1 мая на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 8 человека.

Одно из ДТП произошло в Безенчукском районе в 17:30 час. По данным полицейских, водитель 1999 года рождения управляя автомобилем Ваз 21144, двигаясь по ул. Фасадная со стороны ул. Полевая в сторону ул. Центральная с. Новомихайловка допустил наезд на препятствие (шину трактора). В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала девушка-пассажир 2000 года рождения, которая самостоятельно обратилась в медицинское учреждение.