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В Белоруссии туристический автобус с россиянами столкнулся с легковым автомобилем, пострадали более 40 человек

3 января 2022 18:15
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В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, пассажиры и водитель автобуса госпитализированы.

В Витебской области Белоруссии туристический автобус с россиянами столкнулся с легковым автомобилем, пострадали более 40 человек, сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, это произошло на 120-м километре автодороги М-8. Водитель Renault совершал обгон и выехал на встречную полосу, где врезался в экскурсионный автобус, в котором находились 42 человека.

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, пассажиры и водитель автобуса госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести", — говорится в сообщении белорусского СК в Тelegram-канале.

В белорусском Минздраве уточнили, что в аварии пострадал 41 россиянин, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, 18 — в состоянии средней тяжести, остальные — в легком. Всех доставили областную клиническую больницу Витебска, на помощь туда выехали хирурги и травматологи республиканского уровня.

Российские дипломаты в курсе произошедшего и находятся на связи с компетентными органами Белоруссии, в Витебске работает почетный консул, рассказал РИА Новости пресс-секретарь посольства в Минске Алексей Маскалев.

В белорусском МВД добавили, что авария произошла около двух часов дня. Из-за столкновения туристический автобус "Скания", направлявшийся в Витебск, опрокинулся. Погибший водитель Renault — 31-летний житель Кричева (Могилевская область).

На месте происшествия работают следователи, судмедэксперты, сотрудники ГАИ и МЧС, а также медики. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

 

Фото : МВД Республики Беларусь/РИА Новости

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