В Башкирии на 1204 км трассы М5 в результате смертельного ДТП «парализовано» движение транспорта

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Сегодня на территории Республики Башкирия, на 1204 км трассы М5, произошло столкновение транспортных средств, в результате которого имеются пострадавшие и погибшие, в этой связи движение транспорта «парализовано». Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют распорядительно-регулировочные действия. По предварительным данным движение будет ограничено до 20.00 26 декабря 2021 года.

Затор растянулся до Самарской области, на 15 км по территории Клявлинского и Камышлинского района.

Сотрудниками ГИБДД организован контроль за организацией и безопасностью движения транспорта, проводятся разъяснительные беседы с водителями, даются рекомендации о необходимости переждать непогоду.

Региональная Госавтоинспекция настоятельно призывает автомобилистов четко соблюдать правила дорожного движения, не совершать необдуманных манёвров при управлении транспортом. В обязательном порядке учитывайте погодные и дорожные условия! Проявляйте максимальное внимание.

УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области