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В Башкирии, попавший в ДТП автомобиль "Лада Ларгус" перевернулся и загорелся, погибли 6 человек

2 июля 2021 20:01
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Также в результате ДТП пострадали четыре человека, они госпитализированы. 

Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту ДТП в Кушнаренковском районе, где погибли шесть человек. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии, передает ТАСС.

"Возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - говорится в сообщении.

В ходе расследования специалисты проверят соблюдение перевозчиком требований безопасности при оказании услуг. 

ДТП произошло 2 июля. У грузового автомобиля Scania, двигавшегося в сторону Уфы, на 1 284-м километре автодороги М-7 отлетело переднее левое колесо и попало в следовавший во встречном направлении автомобиль "Лада Ларгус", который перевозил пассажиров по маршруту Уфа - Дюртюли. В результате легковой автомобиль опрокинулся и столкнулся с другими автомобилями, после чего загорелся. Шестеро пассажиров погибли. По данным ГУ МЧС по региону, также в результате ДТП пострадали четыре человека, они госпитализированы. 

 

Фото:   Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан/ТАСС

Теги: Башкирия ДТП

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